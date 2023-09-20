موسكو تحذر: مخاطر النزاع العالمي تتزايد بسبب أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن مخاطر النزاع العالمي تتزايد.



وأشار لافروف، إلى أن الغرب بعد الحرب الباردة قرر أنه سيحدد مصير البشرية، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وأنه تحت قيادة الولايات المتحدة يلجأ الغرب إلى المعايير والقواعد بشكل انتقائي.



وأضاف يتجنب الغرب إجراء محادثة موضوعية بشأن أوكرانيا.. على ما يبدو ليس لديه حجج لإجراء حوار صادق"، مشدداً بالقول "أولئك الذين يقسمون الدول إلى ديمقراطيات وأنظمة استبدادية لا يجرؤون على تصنيف نظام كييف".

وتابع لافروف "النازيون الجدد استولوا على السلطة في كييف وسلبوا حقوق المواطنين في دونباس"، مشيراً الى أن "التغيرات الدموية التي أحدثها الغرب بحجة نشر الديمقراطية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".