روسيا: مقتل 4 الاف عسكري اوكراني خلال الاسبوع الماضي

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجمات أوكرانية في شبه جزيرة القرم، خلال الأسبوع الماضي، ودمرت 5 صواريخ كروز، وصاروخ نبتون المضاد للسفن، و37 طائرة مسيّرة.وأكد أن مقاتلات القوات الجوية الروسية، وأنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واحدة من طراز "سو 24 إم"، والثانية من طراز "ميغ 29"، وطائرتين هجوميتين من طراز "سو 25".وكشف بيان وزارة الدفاع أن القوات الروسية شنت، خلال الأسبوع الماضي، 12 ضربة مكثفة على منشآت أوكرانية لإصلاح الطيران والمركبات المدرعة ومخازن للذخيرة والأسلحة الأجنبية، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالنظام اللوجستي للقوات الأوكرانية العاملة في اتجاهي خيرسون وزابوريجيا.وأشار البيان إلى أن مجموعة قوات "المركز" الروسية "صدت 15 هجومًا للعدو على مواقعها من قبل وحدات من الألوية الآلية 63 و67 واللواء 12 للقوات الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان، وتم تحييد 435 جنديًا أوكرانيًا، و15 مركبة مدرعة، و16 سيارة، و8 مدافع".