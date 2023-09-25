أوكرانيا تعلن مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على تلغرام: "قُتل 34 ضابطا، من بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود".وكانت كييف قد أعلنت، السبت، أن عشرات الأشخاص، من بينهم "شخصيات قيادية في البحرية الروسية" قتلوا أو جُرحوا في الهجوم على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي.ولم تعلن موسكو عن مقتل أي من قواتها في الأسطول جراء الضربة. وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في بيان على تلغرام، مقتل جندي جراء الضربة، الجمعة، ثم عادت وأوضحت أنه مفقود.