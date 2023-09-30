على وقع حربها مع روسيا.. أوكرانيا تعلن إجراءً جديداً

وأوضحت الوزارة عقب انتهاء منتدى الصناعات العسكرية الذي انعقد في كييف: "في إطار المنتدى، وقعت الشركات الأوكرانية 20 اتفاقا مع شركاء أجانب، نحن نتحدث عن اتفاقيات ومذكرات بشأن إنتاج الطائرات المسيرة وإصلاح وإنتاج المركبات المدرعة والذخيرة، ومن بين أشكال التعاون الأخرى الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا وتوريد المكونات".وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن 38 شركة من 19 دولة انضمت إلى إعلان إنشاء تحالف خاص بالصناعات الدفاعية عقب المنتدى.تجدر الإشارة إلى أن المنتدى أقيم يوم الـ29 من الشهر الجاري، إلا أن وسائل الإعلام الأوكرانية شرعت في نشر مجرياته اليوم فقط.