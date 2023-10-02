البيت الأبيض يحسم جدل أموال دعم أوكرانيا

وقالت جان بيير في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "إنها (أموال المساعدات الحالية) كافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية في ساحة المعركة.. لكن هذا ليس حلا طويل الأجل".وأشارت أيضا إلى أن البيت الأبيض لا يزال واثقا من أن أوكرانيا ستتلقى المساعدة الأمريكية اللازمة، مع الأخذ في الاعتبار وعد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بمواصلة دعم كييف.ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت، على قانون أقره الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر المقبل، وفي الوقت نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا، وكان بايدن قد صرح في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف التوقف عن دعم كييف".