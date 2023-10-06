عشرات القتلى في هجوم روسي استهدف قرية أوكرانية

وقال "سينيهوبوف" للتلفزيون الأوكراني: "لقي 52 شخصًا حتفهم نتيجة هذا الهجوم الصاروخي. وتوفي شخص واحد في المستشفى... لا يزال الناس هناك (في المستشفيات). الإصابات خطيرة للغاية".وأضاف أن رجال الإنقاذ ما زالوا يعملون في موقع الهجوم.وسقط صاروخ على مقهى ومحل بقالة في القرية، أمس الخميس، بينما كان الناس يتجمعون حدادًا على مقتل جندي أوكراني.