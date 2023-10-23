خلال يوم.. روسيا تعلن "تحييد" أكثر من ألف عسكري أوكراني

وذكر التقرير اليومي للدفاع الروسية، أن "القوات الروسية صدت 12 هجوما للعدو على محور كراسي ليمان، حيث بلغت خسائره نحو 480 عسكريا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى صد 9 هجمات على محور كوبيانسك، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، وتدمير مستودع ذخيرة، فيما خسرت القوات الأوكرانية على هذا المحور ما مجموعه نحو 195 فردا".وأشارت إلى أن "خسائر العدو وصلت إلى 165 عسكريا على محور دونيتسك و160 فردا على محور جنوب دونيتسك"، لافتة إلى " صد 7 هجمات في منطقة قرية رابوتينو على محور زابوروجيه، حيث إجمالي خسائر العدو خلال يوم حوالي 80 عسكريا".وأضافت، أنه "قتل ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون، وتم ضرب ثلاث نقاط مراقبة للوحدات الأوكرانية في دونيتسك وخيرسون، فضلاً عن تدمير 19 طائرة بدون طيار أوكرانية".