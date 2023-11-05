روسيا تعلن القضاء على 595 جنديا أوكرانيا وإسقاط 43 مسيرة

وأفادت الوزارة، في بيان عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، بأنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على محاور القتال المختلفة وتم القضاء 595 جنديا، وإسقاط 43 طائرة مسيرة.وأضافت أنه تم اعتراض 9 صواريخ .وبدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، ولا تزال مستمرة دون ظهور بوادر على قرب انتهائها، في ظل التباعد الكبير في مواقف طرفي الصراع، ودخول أطراف دولية أخرى على خط الأزمة.