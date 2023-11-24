روسيا تسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق القرم وفولغوغراد

وذكرت الوزارة في بيان أن "الدفاعات الروسية اسقطت الليلة الماضية 13 مسيرة أوكرانية استهدفت القرم الروسية، و3 استهدف مقاطعة فولغوغراد غربي روسيا.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أحبطت الدفاعات الروسية ليلة الجمعة هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 13 مسيرة فوق القرم و3 في مقاطعة فولغوغراد الروسية".وأسقطت الدفاعات الروسية الأربعاء الماضي ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.