بوساطة قطرية.. إعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

وذكر مصدر مشارك في تنظيم عملية الإعادة أن "الأطفال الستة كانوا يقيمون مع أقارب لهم في روسيا، أو أراض تحتلها روسيا".وأضاف المصدر أن "الأطفال في طريقهم إلى أوكرانيا عبر موسكو".وهذه هي المرحلة الثانية من عملية إعادة الأطفال بوساطة قطرية، بعد إعادة أربعة قُصَّر في تشرين الأول.وقال مصدر في تموز الماضي، إن المفاوضات بشأن إعادة الأطفال مستمرة منذ نيسان عام 2023 على الأقل.ووافقت الدوحة على طلب تقدمت به كييف لرئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته لأوكرانيا في تموز عام 2023 للتوسط لدى روسيا بشأن إعادة الأطفال إلى أسرهم.وقال المسؤول القطري: "شملت العملية الحصول على موافقة العائلات، وتحديد هوية القُصر، والتحقق من معلومات الهوية، والتنسيق مع المنظمات الإنسانية، فضلًا عن الترتيبات اللوجستية".وذكر المصدر أن "أحد الأطفال رافقه دبلوماسيون قطريون إلى سفارتهم في موسكو قبل نقله إلى أوكرانيا".وتقول كييف، إن "حوالي 20 ألف طفل نُقلوا من أوكرانيا إلى روسيا أو إلى أراض تسيطر عليها روسيا، دون موافقة أسرهم أو الأوصياء عليهم".