الكاظمي: امن العراق امانة في اعناقنا ومستعدون للمواجهة

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، ان "أمن العراق أمانة في أعناقنا"، مبينا "اننا لن نخضع للمغامرات أو اجتهادات".واضاف "اننا عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".وتابع "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى"، مشيرا الى "اننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".