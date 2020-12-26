نائبة: جهات عديدة تقف عارضاً امام مشروع تأهيل معامل الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة

وقالت بندر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مبالغ كبيرة جداً تقدر بعشرات او مئات الملايين من الدولارات صرفت على مشاريع لم تنجز او تصل الى ما مخطط لها ولكن لا احد يتطرق اليها إطلاقًا مما يثير الاستغراب، كلما ازدادت نسب الانجاز".وأضافت، ان "العقد الاستثماري الموقع مع شركة يوبي هولدنك التركية بتاريخ 16 / 12/ 2012 لتاهيل وتطوير معامل الشركة وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 177لسنة 2012، قد تم انهاءه رضائياً حسب قرار مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2016 استناداً للجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء في حينه ولأسباب عديدة".وأشارت بندر، الى ان "قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه رغم صدوره، الا ان المصرف العراقي للتجارة لم يوافق على فتح الاعتمادات المستندية مما اضطر وزارة الصناعة الى مفاتحة مجلس الوزراء مرة اخرى، وإصداره قرار جديد برقم 206 لسنة 2018 يلزم المصرف العراقي للتجارة بفتح الاعتمادات المستندية ولم يتم فتح الاعتمادات الا في 19 /8 / 2018 بسب الروتين القاتل في دوائر الدولة والمعوقات الكثيرة التي وضعت في وجه المشروع".وتابعت، أننا "من الداعمين للمشاريع التأهيلية للشركات الحكومية في محافظتنا البصرة، وأيضاً لادارة الشركة وكوادرها الهندسية والفنية المستمرة بإنجاز الاعمال بكل همة واخلاص رغم كل الظروف والتحديات التي تواجههم يومياً".