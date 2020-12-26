قيادي في تحالف القوى: وزارة الصناعة تتعرض للاستهداف كون وزيرها من مكون معين

اكد النائب مثنى السامرائي، السبت، ان وزارة الصناعة تتعرض للاستهداف كون وزيرها من مكون معين.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان "بدعة تجميد الصلاحيات ليست دستورية"، مبينا "اننا نرفض التعامل بازدواجية ومحاولة تقييد صلاحيات وزراء منحهم البرلمان الثقة وفقا للدستور ، بينما يغض الطرف عن موظف آخر عُين بالوكالة لأنه تابع ذليل".

واضاف "قد أشرنا في تصريح سابق العام الماضي عن تعرض وزارة الصناعة لنفس الاستهداف لأن وزيرها من مكون معين".

يذكر ان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرر في وقت سابق تجميد وزير الصناعة والغاء قراراته الصادرة مؤخرا بسبب عدم التزامه بتوجيهات رئيس الوزراء.