مستشار للكاظمي: لا معوقات مالية أمام إجراء الانتخابات

وقال الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "لا توجد معوقات بالنسبة للمخصصات المالية لمفوضية الانتخابات"، مضيفاً أنه "ليست هناك مشكلة حقيقية تتعلق بتمويل الانتخابات".وتابع، أنه "على الرغم من أن الحكومة تدعو دائماً إلى تخفيض النفقات، ولكنها ملزمة بتوفير التخصيصات المالية للمفوضية لكي تجرى العملية الانتخابية".وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، صادق، أمس الأول الخميس، على قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.