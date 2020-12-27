تصريح نيابي بخصوص رواتب الشهرين المقبلين

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، أن "رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال اقرار الموازنة"، مشيراً إلى أن "المعطيات المالية الحالية يفترض أن تكون مؤمنة لشهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة".وتابع الصفار في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أن "البرلمان سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين".