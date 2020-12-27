بالوثيقة.. مطالبات بالتحقيق في تعيينات وزارة العمل

كشف النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الاحد، عن قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأصدار اوامر تعيين لـ 505 شخص من بابل حصرا دون باقي المحافظات، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيقية بشأن ذلك.

وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، اننا "بالوقت الذي نرفض فيه وبشدة طريقة التعيينات التي قامت بها وزارة العمل بتعيين ٥٠٥ من محافظة بابل حصرا دون باقي المحافظات، فأننا نعتبر هكذا عمل بانه سيخلق الفوضى وسط الاف من المطالبين بالتعيينات".

وتساءل العكيلي "ماهو الاطارالذي تم التعيين بموجبه وماهو السند القانوني بذلك ليشمل هذه المجموعة دون غيرها، وهل فتحت وزارة العمل طلب تعيينات ونافذة الكترونية للاختيار؟"، لافتا الى انه "في حال كان ما يحصل هو عدالة بنظر الوزير فاليعلم ان عدالته نخشى منها ان تشمل توزيع الحماية الاجتماعية على محافظة دون اخرى وفقير دون فقير".

ودعا العكيلي الى "تشكيل لجنة تحقيقية من لجنتي العمل والنزاهة البرلمانيتين للتحقيق وبسرعة كبيرة في هذا الموضوع اضافة الى فتح درجات الحذف والاستحداث وبصورة علنية امام ابناء الشعب العراقي كافة، مع فتح التحقيق ايضا على كافة مؤسسات وزارة العمل كونها في تماس مباشر مع المواطن"، مشددا على ان "ما لمسناه من خلال تواصلنا مع الوزارة من خلال متابعة طلبات الفقراء والمساكين بأن مدير عام شبكة الحماية لا يكلف نفسه بالرد على شكاوى الفقراء والذين عجزوا عن حل مشاكلهم واخطاء معاملاتهم ليتوجهوا الى مجلس النواب لطرق ابواب نوابه بغية حل مشاكلهم مع الوزارة".