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الاثنين المقبل.. مفوضية الانتخابات تجتمع بمجلس الوزراء

سياسة

2020-12-27 | 13:07
الاثنين المقبل.. مفوضية الانتخابات تجتمع بمجلس الوزراء
2,454 مشاهدة

طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، مفوضية الانتخابات بالإسراع بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لاستكمال إجراءاتها الانتخابية، فيما اشارت الى أن المفوضية ستجتمع بمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اللجنة القانونية مستمرة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات للتباحث حول الاستعدادات الانتخابية"، لافتا إلى أن "المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات في السادس من حزيران للعام المقبل".

وأضاف، أن "اللجنة تباحثت مع المفوضية حول موضوع البطاقة البايومترية وطباعتها، حيث إن المفوضية وعدت اللجنة أن تطلقها بعد التحديث خلال أسبوع أو أكثر"، مبينا أن "اللجنة داعمة للمفوضية وتم التطرق لدعمها خلال الاجتماع الأخير برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وتابع أن "هنالك اجتماعا سيكون لمفوضية الانتخابات ومجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل"، مؤكداً أن لجنته "طالبت المفوضية العليا للانتخابات بالإسراع بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لاستكمال إجراءاتها الانتخابية".
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