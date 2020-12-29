البرلمان يتهم الامم المتحدة بمخالفة السياقات البروتوكولية

اتهم مجلس النواب، الثلاثاء، الامم المتحدة بمخالفة السياقات البروتوكولية، فيما اشار الى تاجيل ندوة خاصة بمشروع قانون الجرائم الالكترونية.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نود التوضيح ان مجلس النواب كان من المؤمل ان يعقد ندوة نقاشية بخصوص مشروع قانون الجرائم الالكترونية بالتنسيق مع مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة وبناء على رغبة البعثة بذلك".

واضافت ان "هيئة رئاسة مجلس النواب استكملت كافة اجراءاتها المتعلقة بتنظيم وانعقاد الندوة سيما حضور رؤساء اللجان النيابية المختصة ومشاركة الجهات المعنية"، مشيرة الى انه "جرى الاتفاق على حضور مسؤولة هذا الملف دانييل بيل مديرة مكتب حقوق الإنسان، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الى هذه الندوة ، إلا ان البعثة ارتأت و خلال فترة وجيزة من انعقاد الندوة، عدم ارسال مسؤولة الملف المعني واستبدالها بموظف بسيط في هذا المكتب".

واكدت ان "ذلك يخالف السياقات البروتوكولية والمعتمدة بين مجلس النواب والبعثة الاممية"، لافتة الى انه "تقرر تأجيل انعقاد هذه الندوة إلى اشعار آخر".