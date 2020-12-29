المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة الحالية لا تتوخى التصعيد

وذكر ناظم في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، أن "الحكومة الحالية لا تتوخى التصعيد، وتعاملت مع التحديات الأمنية بصبر وحكمة".وفي سياق منفصل، أشار ناظم إلى أن "المناقشات مع الوفود الإيرانية ركزت على جوانب الأمن والاقتصاد".وبخصوص لقاح فايروس كورونا، ذكر ناظم، أن "وزير الصحة أكد إكمال الإجراءات مع شركة فايزر لاستيراد لقاح كورونا".واعتبر أن "موازنة 2021 بداية تنفيذ الخطة الإصلاحية الشاملة"، مشيراً إلى أن "الورقة البيضاء بداية الإصلاح المنشود".وتابع، أن "مجلس الوزراء صوّت على استمرار تنفيذ مشروع مجاري الحلة الكبير، وعلى مضي وزارة النقل بالتعاقد على بناء باخرتين، وعلى معالجة مشروع مصفاة الناصرية".ولفت إلى أن "مجلس الوزراء صوّت على دعم تنفيذ مشروع مصفى الجنوب"، مضيفاً أن "مشروع غاز الحلفاية سيدخل الخدمة في عام 2022".