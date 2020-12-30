نائب عن دولة القانون يهدد بحرمان اقليم كردستان من الموازنة في هذه الحالة

هدد النائب عن دولة القانون منصور البعيجي، الاربعاء، بحرمان اقليم كردستان من موازنة العام المقبل اذا امتنعت حكومة الاقليم عن تسليم وارداتها للمركز، فيما اشار الى ان الوفد الكردي لم يتوصل مع الحكومة الاتحادية الى اتفاق نهائي.

وقال البعيجي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "امتناع حكومة اقليم كردستان عن تسليم كافة مواردها الى الحكومة الاتحادية سيحرمها من تسلم اي مبلغ من الحكومة الاتحادية خلال العام المقبل وهي تتحمل المسؤولية الكاملة اتجاه شعبنا في الاقليم"، مبينا انه "بالرغم من حضور الوفد الكردي الى بغداد وهو ليس الوفد الاول او الاخير الذي يأتي الا ان المفاوضات مبهمه ولايوجد الى الان اي اتفاق بشكل نهائي مع الحكومة الاتحادية بالرغم من الهيجان الشعبي بالاقليم".

واضاف ان " على حكومة اقليم كردستان ان تدرك جيدا بدون تسليم عائداتها كاملة الى الحكومة الاتحادية لن تستلم دينار واحد خلال العام المقبل كما حصل بقانون الاقتراض العام الذي صوت عليه البرلمان الذي نص على تسليم حكومة الاقليم وارداتها مقدما ومن ثم تسلم حقها كما تستلم بقية المحافظات الاخرى".

ودعا البعيجي "المواطنين الكرد الى ادراك حقيقة واحدة ان من تسبب بقطع رواتبهم هو حكومتهم التي لاتلتزم بالقانون والدستور وتسلم عائداتها للحكومة الاتحادية كما يحصل مع بقية المحافظات الاخرى"، لافتا الى ان "حكومة الاقليم تصدر النفط وتاخذ اموال الكمارك والمطارات ولانعلم اين تذهب".

واكد ان "الوفد الكردي لم يتوصل الى اي اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية بسبب عدم اذعان حكومة الاقليم الى الحكومة الاتحادية"، لافتا الى ان "حكومة الاقليم هي من تتحمل المسؤولية القانونية والدستورية اتجاه شعبها بسبب عدم التزامها بتسليم عائدتها الى المركز بصورة كاملة اسوة بالمحافظات الاخرى".