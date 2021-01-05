المالكي: الأوان قد حان لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون

أكد الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الثلاثاء، أن المرحلة الراهنة تدعو الى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية، معتبراً أن الأوان قد حان اليوم لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون.

وقال المالكي في تهنئة له بذكرى تأسيس الجيش العراقي، "كنتم وستبقون بحق جيش الوطن وحماة شعبه بما قدمتموه من تضحيات وبادلكم الشعب بالثقة ووقف معكم جنبا إلى جنب في خندق الدفاع عن الوطن من خلال الدعم والاسناد الذي قدمه الحشد الشعبي وابناء العشائر فكان هذا التفاعل الخلاق والتلاحم الوطني الذي يعيشه العراق بين جيشها الباسل وشعبها الأبي سر نجاحنا وعنوان صمودنا".

وأضاف "أثبتم للعالم بأسره أن الضغوط والمؤامرات وإن اشتدت وتنوعت لن تزيدكم إلا عزيمة وإصرارا على مواجهة التحديات، مؤكدين أن العراق أسسا لا يمكن المساس بها قوامه مصالح الشعب العراقي وأهدافه الوطنية وسيسجل التاريخ بحروف من نور تضحياتكم وبطولاتكم التي أبديتموها دفاعا عن الوطن".

ولفت المالكي الى أن "الأوان قد حان اليوم لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون في ربوع الوطن بعد ان حاول اعداء العراق اسقاطها عبر مخططات خبيثة"، مشدداً بالقول "علينا التفريق بين السلاح الذي وقف الى جنب الدولة والسلاح المنفلت الذي تحاول قوى الجريمة والارهاب استخدامه لاستهداف امننا واستقرارنا".

وتابع أن "المرحلة الراهنة تدعونا الى توحيد صفوفنا وتغليب المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على امن وسيادة واستقرار العراق، فنحن لسنا دعاة حروب ولكن حين تفرض علينا المواجهة سنخوضها بكل عزيمة ضد أعداء الوطن وسننتصر في كل المواجهات".