الأسدي مهنئاً بعيد الجيش: سطّر أعظم البطولات في التاريخ المعاصر

وقال الاسدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "في هذا اليوم السادس من كانون الثاني، نستذكر بإجلال واعتزاز وافتخار الذكرى المائة لتأسيس جيشنا العراقي المقدام و جميع تشكيلات قواتنا المسلحة البطلة الذين سَطّروا اعظم المآثر والبطولات الوطنية في التأريخ المعاصر بتطهيرِ أرض العراق من دنس الارهاب عبر سلسلة الانتصارات التي بُنيت على اساس الكفاءة المهنية والمعنويات القتالية العالية".واكد أن "مرور مائة عام على ذكرى التاسيس يدعونا إلى التشديد على أهمية التلاحم بين قواتنا المسلحة والمواطنين الذين كانوا سندا وظهيرا صلبا لقواتهم المسلحة في الدفاع عن العراق وأمنه ، ونؤكد على ضرورة إكمال بناء قواتنا المسلحة وتطويرها لاسيما وأن إستقرار بلادنا في هذه المرحلة الصعبة يعتمد عليها باعتبارها الدرع الحصين لحماية الوطن ومكتسبات النصر" .واضاف الأسدي "نتقدم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة بأحر التهاني لجميع العراقيين وبالأخص أبطال جيشنا و قواتنا المسلحة، كما نقفُ وقفة إجلال وعرفان لشهدائنا الابرار الذين قدموا الأرواح قرابين من أجل حرية بلدهم ،وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا الأبطال".