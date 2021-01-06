المالكي : نستغرب من اعتبار البعض مساعدة ايران للعراق بحرب داعش تدخلا بشؤونه

استغرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، من اعتبار البعض مساعدة ايران للعراق بحرب داعش تدخلا بشؤونه، فيما اكد رفضه محاولات اضعاف الحشد.

وقال المالكي في كلمة له خلال احتفالية الحشد الشعبي بذكرى استشهاد قادة النصر، وتابعتها السومرية نيوز، ان "الحشد ومن معه اجهض المؤامرات الكبرى ومشاريع بعض الدول"، مبينا انه "ببركة الفتوى المباركة للمرجعية العليا ودماء الشهداء انتصر العراق على المؤامرات الخارجية".

واضاف "نتمنى للحشد الشعبي ان يحظى بكل الاهتمام والاحترام لمواقفه المشرفة في حماية العراق"، لافتا الى "اننا نرفض محاولات اضعاف الحشد وعلى الجميع العمل على دعمه وحماية سمعته".

واستغرب المالكي "من محاولات البعض اعتبار مساعدة ايران للعراق في الحرب ضد داعش تدخلا في شؤونه"، مشيرا الى ان "القادة الشهداء ضحوا بحياتهم وسالت دماؤهم دفاعا عن الوطن والمقدسات".

وتابع المالكي ان "الحشد الشعبي اكد وحدة العراق وسيبقى رادعا قويا بوجه أعداءه".