عبطان يعلن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي

وقال عبطان في بيان، "إلى أبناء جيشنا الباسل بكافة صنوفه وتشكيلاته، إلى الغيارى الذين رهنوا أرواحهم بيد أهلهم من أبناء هذا الوطن ‏العزيز..‏ نتوجه إليكم في هذا اليوم العظيم والمبارك، ونحن نحتفل وإياكم ، ‏بمرور مئة عام على تأسيس جيشنا العراقي المغوار، ‏بمشاعر ملؤها الفخر والتقدير والإعتزاز، ونحييكم تحية الرجال ‏الأشداء.. حماة الديار وصناع الإنتصار..ونجدد عهدنا بكم عنواناً ‏للكرامة والسيادة والإباء".واضاف "من عَبقِ هذه المناسبة نستمد معاني البطولة والعنفوان ..ونتوجه ‏إلى أبناء شعبنا الكريم الذي يعيش منذ أعوام، وسط دوامة من ‏التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وظروف ‏صعبة تسببت بمزيد من المعاناة والحرمان وانطلاقاً من شعورنا بحجم المسؤولية وتفاعلاً مع المعطيات ‏السابقة نعلن عن تشكيل تجمع ( إقتدار_وطن ) ليكون حبل الوصل ‏الوطني وسبيل النجاة لصنع مستقبل زاهر نمنح فيه الفرصة ‏لشباب العراق الذين خاضوا غمار الصعاب وعاصروا الشدائد ‏لتقديم رؤيتهم في بناء بلدهم ووضعه على المسار الصحيح".وتابع "إننا في ( إقتدار_وطن ) وضعنا برنامجاً للإصلاح الشامل لكل ‏المؤسسات وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية، وتقديم عناصر الإصلاح في الوظائف العامة ‏وبخاصة الإدارات العليا ، بمنهج يقوم على الإيجابية والتفاعل ‏والمشاركة في العمل السياسي، متخذين من الوسطية والاعتدال ‏منهجاً للعمل والوصول إلى الهدف المنشود والتعامل بواقعية مع ‏المستجدات على الساحة السياسية ".واشار الى انه "مهما اعتمدنا من تغيير، إن لم نكن مؤمنين به بصدق، فلن يجد ‏صداه إلا بتكاتفنا وتماسك صفوفنا لتحقيق غايتنا السامية في ‏إنصاف أبناء شعبنا ..ولن تستقيم الأمور ما لم نحرر الإنسان من ‏ثقافة الفساد والإستبداد، ليكون إنساناً سوياً له حقوق وعليه ‏واجبات، إضافة إلى العمل الجاد والدؤوب الذي يراكم المعرفة ‏ويعززها".واكمل "آمالنا معقودة عليكم .. وبحجم التضحيات والمعاناة التي عشناها ‏سيكون حجم ذلك الأمل..‏ فشمروا من الآن عن سواعدكم..‏ فقد آن أوان البناء والعطاء..‏ وكلنا مسؤولون أمام الله وعباده عن ذلك".