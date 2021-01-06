عبطان يعلن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي

اعلن وزير الشباب والرياضة الاسبق عبد الحسين عبطان، عن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي، فيما هنأ الجيش العراقي بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه.
وقال عبطان في بيان، "إلى أبناء جيشنا الباسل بكافة صنوفه وتشكيلاته، إلى الغيارى الذين رهنوا أرواحهم بيد أهلهم من أبناء هذا الوطن العزيز.. نتوجه إليكم في هذا اليوم العظيم والمبارك، ونحن نحتفل وإياكم ، بمرور مئة عام على تأسيس جيشنا العراقي المغوار، بمشاعر ملؤها الفخر والتقدير والإعتزاز، ونحييكم تحية الرجال الأشداء.. حماة الديار وصناع الإنتصار..ونجدد عهدنا بكم عنواناً للكرامة والسيادة والإباء".
واضاف "من عَبقِ هذه المناسبة نستمد معاني البطولة والعنفوان ..ونتوجه إلى أبناء شعبنا الكريم الذي يعيش منذ أعوام، وسط دوامة من التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وظروف صعبة تسببت بمزيد من المعاناة والحرمان وانطلاقاً من شعورنا بحجم المسؤولية وتفاعلاً مع المعطيات السابقة نعلن عن تشكيل تجمع ( إقتدار_وطن ) ليكون حبل الوصل الوطني وسبيل النجاة لصنع مستقبل زاهر نمنح فيه الفرصة لشباب العراق الذين خاضوا غمار الصعاب وعاصروا الشدائد لتقديم رؤيتهم في بناء بلدهم ووضعه على المسار الصحيح".
وتابع "إننا في ( إقتدار_وطن ) وضعنا برنامجاً للإصلاح الشامل لكل المؤسسات وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقديم عناصر الإصلاح في الوظائف العامة وبخاصة الإدارات العليا ، بمنهج يقوم على الإيجابية والتفاعل والمشاركة في العمل السياسي، متخذين من الوسطية والاعتدال منهجاً للعمل والوصول إلى الهدف المنشود والتعامل بواقعية مع المستجدات على الساحة السياسية ".
واشار الى انه "مهما اعتمدنا من تغيير، إن لم نكن مؤمنين به بصدق، فلن يجد صداه إلا بتكاتفنا وتماسك صفوفنا لتحقيق غايتنا السامية في إنصاف أبناء شعبنا ..
ولن تستقيم الأمور ما لم نحرر الإنسان من ثقافة الفساد والإستبداد، ليكون إنساناً سوياً له حقوق وعليه واجبات، إضافة إلى العمل الجاد والدؤوب الذي يراكم المعرفة ويعززها".
واكمل "آمالنا معقودة عليكم .. وبحجم التضحيات والمعاناة التي عشناها سيكون حجم ذلك الأمل.. فشمروا من الآن عن سواعدكم.. فقد آن أوان البناء والعطاء.. وكلنا مسؤولون أمام الله وعباده عن ذلك".