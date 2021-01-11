بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة

تنشر السومرية نيوز، وثائق تتضمن توجيه رئاسة البرلمان الدائرة البرلمانية لتبليغ وزير الخارجية بالحضور الى قاعة مجلس النواب في الجلسات المقبلة للاجابة على الاسئلة والمخالفات التي طرحها النائب حامد الموسوي.



وادناه نص الوثائق: