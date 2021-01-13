صالح يصادق رسميا على انضمام العراق لأتفاق باريس للمناخ

اعلنت رئاسة الجمهورية، الاربعاء، ان الرئيس برهم صالح صادق رسميا على انضمام العراق لأتفاق باريس للمناخ.

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح صادق رسميا على انضمام العراق لأتفاق باريس للمناخ".

