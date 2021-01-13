جمع تواقيع برلمانية لتعديل قانون رعاية القاصرين (وثائق)

تنشر السومرية نيوز، وثائق تتضمن جمع تواقيع برلمانية من قبل النائب خالد المفرجي لتعديل قانون رعاية القاصرين بغية احتساب المدة الزمنية للمفقودين من تاريخ وقوع حادث الفقدان لاسيما في المحافظات المحررة من "داعش".



وأدناه نص الوثائق: