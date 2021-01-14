العدل: التنسيق مع المالية النيابية لصرف رواتب موظفي العقود المثبتين حديثاً

وقال إعلام وزارة العدل في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير العدل القاضي سالار عبد الستار ‏محمد بحث، اليوم الخميس، مع اللجنة المالية النيابية ‏برئاسة (النائب) هيثم الجبوري رصد مبالغ ‏لموظفي العقود المثبتين حديثا في جميع الدوائر ‏العدلية".وذكر محمد، بحسب البيان، أنه "تم التنسيق والتعاون مع ‏اللجنة المالية من اجل صرف رواتب الموظفين من ‏المثبتين حديثا والذين لم تصرف رواتبهم لغاية الان"، مؤكداً على "اهتمامه وحرصه العالي ‏لضمان ‏حقوقهم المشروعة في تأمين صرف ‏رواتبهم وادراجها ضمن موازنة 2021".