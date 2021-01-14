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اجتماع للرئاسات مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية يخرج بثلاث توصيات

سياسة

2021-01-14 | 14:12
اجتماع للرئاسات مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية يخرج بثلاث توصيات
5,840 مشاهدة

عقدت الرئاسات، الخميس، اجتماعاً مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، لبحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة، فيما أوصى الاجتماع بتقديم الدعم الكامل للمفوضية لإنجاز مهامها، وضرورة تشريع البرلمان لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك تطبيق المادة 64 من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الرئاسات عقدت، اليوم الخميس، اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع استضاف رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة".

وأوضح البيان، أن "مفوضية الانتخابات، عرضت خلال الاجتماع، جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، كما قدمت عرضاً لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف جهودها لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة، والتنسيق لضمان رقابة أممية فاعلة، وأكدت المفوضية أنها سوف تمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين".

وتابع البيان، أنه "لتمكينها من إنجاز أعمالها على أكمل وجه، أوصى الاجتماع بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لأجراء الانتخابات المبكرة، وعلى وجه الخصوص ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك تطبيق المادة 64 من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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