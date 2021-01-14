حقيقة مطالبة المفوضية تأجيل الانتخابات

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الانباء العراقية ان "اجتماع الرئاسات مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية بحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة".واضافت ان" الاجتماع ناقش التحديات وانجاز العملية الانتخابية، مؤكدة "استعداد المفوضية فنياً لاجراء الانتخابات في موعدها في السادس من حزيران المقبل".واشارت الى ان "مفوضية الانتخابات لم تطلب تأجيل الانتخابات المبكرة إلى شهر أيلول المقبل".وعرضت مفوضية الانتخابات في اجتماع الرئاسات بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، كما قدمت عرضاً لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف جهودها لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة، والتنسيق لضمان رقابة أممية فاعلة.وأكدت المفوضية أنها سوف تمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين.