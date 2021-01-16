عضو بالصحة النيابية: تخصيصات القطاع الصحي بالموازنة غير كافية ونسعى لزيادتها

وقالت الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، "اننا لا ننكر وجود أزمة اقتصادية تسببت بها جائحة كورونا في العراق وكل دول العالم، لكن هذا الامر لايعني عدم الاهتمام بتوفير ما يحتاجه القطاع الصحي في البلد من الموازنة تحت اي سبب او مبرر حيث ان ما وضع من تخصيصات للقطاع الصحي لم يتجاوز الـ 22 مليون دولار فقط في وقت ان ما يحتاجه هذا القطاع هو أضعاف هذا المبلغ".وأضافت الشمري أن "القطاع الصحي في العراق يواجه اليوم تحديات مستمرة ومتزايدة ابتداءا من جائحة كورونا وما نراه من تطور في سلالة هذا الفايروس الخطير وصولا الى ظهور اصابات بانفلونزا الطيور بمحافظة صلاح الدين ناهيك عن الحالات المرضية الاخرى كالامراض السرطانية والمزمنة وغيرها من الحالات التي هي بحاجة الى تخصيصات مالية مستمرة".وأضافت الشمري، ان "البنى التحتية الصحية متهالكة و هناك إهمال واضح لها طيلة السنوات والموازنات السابقة، ولم يتم مراعاة هذا القطاع باي شكل من الاشكال بل كان على العكس هو الضحية الأولى لأي استقطاعات تجري سابقا"، لافتة الى ان "هنالك انفاق غير مقبول وفوق الحاجة ضمن تخصيصات الموازنة لقطاعات نعتقد أنها ستثقل الموازنة ومن الممكن حذفها وتحويل جزء منها الى تخصيصات الصحة مثل الرئاسات الثلاث وغيرها من القطاعات الثانوية".واكدت ان "هناك جهود ونقاشات سنمضي بها مع اللجنة المالية بغية زيادة تخصيصات القطاع الصحي الى ما لا يقل عن 30 مليار دينار رغم ان هذا المبلغ أيضا غير كافي لكنه افضل من الموجود حاليا بالموازنة".