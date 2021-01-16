البرلمان يستأنف جلسته ٣٥ برئاسة الكعبي

استأنف مجلس النواب، السبت، جلسته برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مجلس النواب استأنف جلسته ٣٥ برئاسة نائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي".

