وفد من صلاح الدين للبارزاني: المشكلات بين بغداد وأربيل ممكن حلها

وجاء في بيان للوفد، إن "وفداً ضم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي والنائب قتيبة الجبوري ومحافظ صلاح الدين عمار جبر، التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في مقره في أربيل، حيث جرى خلال اللقاء الحوار حول مستقبل البلاد السياسي وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها، واحترام جميع أبناء الشعب وحقوقهم في حياة حرة كريمة".واعتبر الوفد بحسب البيان أن "حل المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ممكناً إذا توافرت الإرادة السياسية المستندة الى الشعور الوطني العالي بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وبعيداً عن التدخلات الخارجية".وشدد الوفد على "دعمهم الكامل للمطالبات المحقة بضمان حقوق جميع أبناء الشعب، والتوزيع العادل للثروات، وأن يتم التعامل مع جميع المواطنين بمقياس وطني واحد وعدم التمييز بينهم بسبب الانتماءات الفرعية المحترمة، وضرورة التنسيق بين جميع القوى السياسية بما يحافظ على السلم الأهلي ويدفع باتجاه تحسين الأوضاع في البلاد".