نائب يعلق بشأن اعادة الموازنة الى الحكومة

استبعد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الاحد، مضي مجلس النواب الى خيار اعادة الموازنة الاتحادية الى الحكومة.

وقال برواري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "التوجه السائد داخل مجلس النواب هو تمرير الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعد تعديل بعض المواد فيها بحسب ملاحظات اللجان والكتل السياسية وتخفيض بعض الابواب فيها"، مبينا ان "الحكومة تتجه الى خيار اجراء الانتخابات البرلمانية في منتصف العام الحالي بالتالي فان اي إعادة للموازنة دون التصويت عليها سيؤدي الى حالة ارباك في توفير المبالغ المرصودة للانتخابات".

واضاف برواري، ان "اعادة الموازنة الى الحكومة هو خيار غير حكيم وسيعرض مجلس النواب نفسه الى انتقادات كبيرة بحال حصول هذا الامر"، مشددا على ان "تصورنا هو مضي مجلس النواب في استكمال إجراءات تشريع قانون الموازنة بعد اجراء التعديلات عليها".

يذكر ان عددا من النواب اكدوا في وقت سابق، ان مجلس النواب بصدد اعادة الموازنة الى الحكومة لوجود فقرات لا يمكن تعديلها الا من قبل الحكومة.