المفوضية تقترح إجراء الانتخابات في 16 تشرين الأول 2021

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من مفوضية الانتخابات تتضمن اقتراح إجراء الانتخابات المبكرة في 16 تشرين الأول 2021.



وكان من المقرر اجراء الانتخابات المبكرة في 6 حزيران المقبل.