مرسوم جمهوري بتعيين ثلاثة قضاة بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية.. "وثيقة"

قرر ديوان رئاسة الجمهورية، الاحد، تعيين ثلاثة قضاة بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية.

القضاة هم: 1-نجم احمد عبد الله. 2-كاظم عباس حبيب. 3-حسن فؤاد نعيم.