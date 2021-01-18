الأمير يقبل استقالة مجلس الوزراء الكويتي

ونقلت سكاي نيوز عربية خبرا عاجلا مفاده، إن "أمير الكويت يقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء على أن يستمر كل منهم في تصريف الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة".