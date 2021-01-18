الكاظمي: لا نبالي بمحاولات التشكيك بعمل الحكومة ووضع العصى في العجلة

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، ان الحكومة لا تبالي بمحاولات التشكيك بعملها ووضع العصى في العجلة، فيما اشار الى انه وجه وزارة الصناعة والمعادن بإطلاق مبادرة المشروع الوطني لتشغيل الشباب.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال افتتاحه اليوم الإثنين، معرض صنع في العراق، الذي تقيمه وزارة الصناعة في معرض بغداد الدولي بحضور وزير الصناعة منهل عزيز وتابعتها السومرية نيوز، "نواجه التحديات، ولا نبالي بمحاولات التشكيك بعمل الحكومة ووضع العصى في العجلة، فالأهم لدينا كيفية تقديم الخدمة للمواطنين"، مبينا ان "العراق يتمتع بعقول وطاقات هائلة يمكن أن تكون مصدر إبداع ورافداً للمنطقة والعالم، فالعقود الطويلة من الديكتاتورية والحروب والأزمات قد منعت فرص استثمار وازدهار الطاقات العراقية المتميزة".

واضاف ان "دعم وحماية الصناعة المحلية شغلت حيزاً كبيراً في المنهاج الحكومي"، لافتا الى "اننا نعمل حاليا على تهيئة البنى التحتية الضرورية لخلق بيئة ملائمة لإحياء الصناعة العراقية من جديد، ونعوّل في هذا المسار على الطاقات الشبابية في بلدنا".

واكد "مطلوب منّا حاليا بذل اقصى الجهود من أجل إعادة الاعتبار للصناعة العراقية، وأن نعمل سوية على حمايتها"، موضحا "اننا وجهنا وزارة الصناعة والمعادن بإطلاق مبادرة المشروع الوطني لتشغيل الشباب، لمساعدة الخريجين من الشباب في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة تسهم في تطوير الصناعة المحلية وتخفض نسب البطالة في الوقت نفسه".

واشار الكاظمي الى ان "الحكومة شرعت في مجموعة إصلاحات لدعم الصناعة عن طريق الورقة البيضاء للإصلاح وفي موازنة عام 2021، وفرضنا ضرائب على المنتوج المستورد لدعم وحماية المنتوج المحلي الوطني"، موضحا ان "الحكومة ماضية في تطوير المناطق الصناعية في الموصل والبصرة والناصرية والانبار وكل مناطق العراق".

وتابع "أشدّ على يد وزارة الصناعة ونعوّل على القطاع الخاص للقيام بدور كبير في رفد الصناعة العراقية وإعادة هويتها"، مبينا "اننا سنوفر كل الدعم والإسناد ليكون العراق من بين الدول التي تنافس بصناعتها".