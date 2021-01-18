الفتح "منزعج بشدة" من تأجيل الانتخابات: على الحكومة الإيفاء بالتزاماتها

وجاء في بيان للتحالف تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "يعرب تحالف الفتح عن انزعاجه الشديد لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقرراً في 2021/6/6 وهذا يخالف كل ما جرى الاتفاق عليه بأن تكون الانتخابات في فترة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة".وأضاف البيان، "نخشى من أن يكون هذا التأجيل سبباً في تأخيرها الى 2022، لذلك نصمّم على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها الجديد، ولا نقبل بأي تأجيل آخر، ونحثّ الحكومة ومفوضية الانتخابات على العمل بجدية أكبر وإكمال البطاقة البايومترية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات".وتابع بيان تحالف الفتح، أن "على الحكومة الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة".