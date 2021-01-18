الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
12
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
12
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
خارج الصندوق
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تحالف القوى ينفي إصداره بياناً بشأن موعد الانتخابات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
تحالف القوى يعلق على التوجه لتأجيل الانتخابات
سياسة
2021-01-18 | 12:12
663 مشاهدة
اعتبر تحالف القوى العراقية، الاثنين، التوجه الحكومي لتغيير موعد الانتخابات المبكرة "تراجعاً" عن التزامات الحكومة أمام العراقيين، معرباً عن خشيته من أن يكون التأجيل "مبرراً للتمسك بالسلطة".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
تحالف
القوى
+A
-A
آخر الاخبار
13:17 | 2021-01-18
13:17
سياسة
تحالف القوى ينفي إصداره بياناً بشأن موعد الانتخابات
13:11 | 2021-01-18
13:11
اقتصاد
الطاقة النيابية: العراق يمتلك طاقة غازية تغنيه عن المستورد
13:02 | 2021-01-18
13:02
كورونا في العراق
رصد أعراض جديدة لفيروس كورونا.. كلمة السر في العينين
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
تصريح نيابي جديد بخصوص استقطاعات الرواتب
سياسة
34.33%
02:14 | 2021-01-17
تصريح نيابي جديد بخصوص استقطاعات الرواتب
02:14 | 2021-01-17
الكشف عن اربع خيارات بقضية استقطاع الرواتب
اقتصاد
18.46%
08:29 | 2021-01-17
الكشف عن اربع خيارات بقضية استقطاع الرواتب
08:29 | 2021-01-17
ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
18.21%
03:52 | 2021-01-17
ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:52 | 2021-01-17
ارتفاع بالاصابات والوفيات.. الموقف الوبائي لكورونا اليوم
محليات
10.97%
08:43 | 2021-01-17
ارتفاع بالاصابات والوفيات.. الموقف الوبائي لكورونا اليوم
08:43 | 2021-01-17
ارتفاع الاصابات مجددا.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق
محليات
10.19%
08:36 | 2021-01-18
ارتفاع الاصابات مجددا.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق
08:36 | 2021-01-18
الصحة توضح حقيقة تعطيل الدوام بسبب كورونا المتحور
كورونا في العراق
7.85%
01:41 | 2021-01-17
الصحة توضح حقيقة تعطيل الدوام بسبب كورونا المتحور
01:41 | 2021-01-17
المزيد
إستفتاء
هل تتوقع فقدان السيطرة على جائحة كورونا في العراق؟
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.