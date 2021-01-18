تحالف القوى يعلق على التوجه لتأجيل الانتخابات

اعتبر تحالف القوى العراقية، الاثنين، التوجه الحكومي لتغيير موعد الانتخابات المبكرة "تراجعاً" عن التزامات الحكومة أمام العراقيين، معرباً عن خشيته من أن يكون التأجيل "مبرراً للتمسك بالسلطة".