الحداد يدين العملية الارهابية المزدوجة ويدعو لتفعيل الجهد الاستخباري

أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد اليوم الخميس 2021/1/21 وبشدة العملية الإنتحارية المزدوجة للإرهابيين بأحزمة ناسفة التي طالت أرواح أهلنا من المدنيين الأبرياء وسط العاصمة بغداد/منطقة الباب الشرقي - ساحة الطيران، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

واعرب الحداد في بيان له حصلت السومرية نيوز على نسخة منه عن استنكاره وبأشد العبارات هذا الفعل الإجرامي مطالباً القيادات الأمنية وعمليات بغداد الإسراع بإتخاذ التدابير والإجراءات الحازمة للكشف عن الخلايا الإرهابية النائمة، فيما دعا الحداد إلى تفعيل الجهد الإستخباراتي والتعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية والعسكرية للقضاء على الأرهاب بكل أشكاله، وفي ختام البيان قدم الحداد خالص التعازي وصادق المواساة إلى عوائل وذوي الشهداء متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.