سائرون: نهيب بالقوى الامنية ان تكون على استعداد تام لحفظ الامن

استنكر تحالف سائرون العمل الارهابي الذي استهدف منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد صباح هذا اليوم والذي راح ضحيته عدد من الابرياء.



وقال التحالف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، اننا في الوقت الذي نعرب فيه عن حزننا العميق لسقوط عدد من الشهداء والجرحى ونؤكد في الوقت نفسه على ان مثل هذه الافعال الاجرامية تقف خلفها اجندات معادية للعراق غرضها زعزعة الامن وخلق حالة من الفوضى والاحتقان الاجتماعي، لذا نهيب بالقوى الامنية بكل عناوينها ان تكون على استعداد تام لحفظ الامن ودرء خطر الارهاب ونؤكد كذلك على ضرورة وحدة الموقف الوطني تجاه القضايا المصيرية التي تهدد وحدة العراق واستقراره وعدم السماح لأية قوى داخلية كانت او خارجية ان تعبث بامن العراق وسلامة شعبه.