الحلبوسي يدعو الى اتخاذ جميع السبل الاستباقية لحماية أمن المواطن

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس 21 كانون الثاني، الى اتخاذ جميع السبل الاستباقية ضمن الجهد الاستخباري لحماية أمن المواطن.



وقال الحلبوسي في تغريدة له على تويتر: فُجعنا هذا اليوم بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء تفجيرين طالا مناطق مكتظة وسط العاصمة"، مبينا إنه "ما جرى في بغداد اليوم يؤشر إلى حالة خطرة، إذ يحاول الإرهاب الأعمى زعزعة الاستقرار واستهداف الأمن المجتمعي، واضاف ان حفظ الأمن ودعم المؤسسة الأمنية مسؤولية الجميع، داعيا الى اتخاذ جميع السبل الاستباقية ضمن الجهد الاستخباري لحماية أمن المواطن وتحييد تطلعات من تسوِّل له نفسه العبث باستقرار البلاد وحياة المواطنين ومقدراتهم".