مصدر: الكاظمي ينهي الاجتماع الامني ويوجه بتكثيف الجهد الاستخباري

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اعطى فرصة اخيرة للقيادات الامنية خلال اجتماعه في قيادة عمليات بغداد، وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز ان الكاظمي لمح بالاقالات في حال حصول اي خرق امني جديد في العاصمة بغداد.



واشار المصدر الى ان القائد العام للقوات المسلحة وجه بتكثيف الجهد الاستخباري وعدم التهاون مع اي معلومة امنية ترد.

وشهدت العاصمة بغداد تفجيرين ارهابيين انتحاريين صباح اليوم في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، ما اسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين.