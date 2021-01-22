المالكي يدعو إلى فتح تحقيق شامل بتفجيري الطيران

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، إلى فتح تحقيق شامل بشأن تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد أمس.



وقال المالكي في تغريدة له على "تويتر"، "ندعو إلى انزال العقوبة الشديدة بحق من يثبت عليه التقصير في واجبه الامني من المسؤولين العسكريين والامنيين".

كما دعا المالكي الحكومة الى "فتح تحقيق شامل لمعرفة ما اذا كان العمل الارهابي مدعوما او مخططا له من الخارج لاعادة ماكنة الارهاب في العراق".

وشهدت بغداد، امس الخميس، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.