بالوثيقة.. الأمن النيابية تقرر استضافة قادة أمنيين بشأن تفجيري الطيران

قررت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم السبت، استضافة قادة امنيين للتحقيق في حادث تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد اول امس الخميس.

وأدناه وثيقة صادرة من اللجنة ومرسلة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.