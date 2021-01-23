أنباء عن الغاء أمر تكليف الفريق شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية

أفاد مصدر أمني، السبت، بأنباء عن الغاء أمر تكليف الفريق شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية، مشيراً الى تعيين اللواء صالح العامري بدلاً عنه.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك انباءً عن الغاء أمر الفريق شاكر جودت، وتم تعيين اللواء صالح العامري بديلاً عنه في قيادة الشرطة الاتحادية".

واجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اول امس الخميس، تغييرات في مناصب امنية عدة، منها اقالة قائد الشرطة الاتحادية جعفر البطاط وتكليف الفريق رائد شاكر جودت بدلاً عنه، على خلفية تفجيري ساحة الطيران اللذين تسببا بعشرات القتلى والجرحى.