الفياض: ليلة امس قدم الحشد مجموعة من الشهداء حتى لا يضرب الارهابيون مدننا مرة اخرى

وقال الفياض في كلمة له، تابعتها السومرية نيوز، ان "من ارتكب جريمة المطار اعتقد أن أبو مهدي المهندس انتهى بل هو حي"، مبينا : "نحتاج إلى الوعي والبصيرة ويجب أن لا يزج بالشباب ليصبحوا وقود معارك".واضاف: "نحن في الحشد الشعبي سنحضر معكم في كل خطر"، لافتا الى ان "الحشد أصبح له امة وهي امة صادقة وتعبر عن مشاعر عراقية حقيقية".وتابع ان "الحشد منحاز الى الجمهور وهو ذخر لكل الشعب العراقي"، مشيرا الى ان "الحشد سيدخل في كل المجالات التي تخدم الناس".واوضح رئيس هيئة الحشد الشعبي، ان "الشهيد القائد سليماني قدم للعراق العون في هزيمة داعش"، مشددا على ضرورة اخراج القوات الاميركية".