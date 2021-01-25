الكاظمي: الحكومة عازمة على مواجهة التحدّيات والانتقال لمرحلة البناء والتنمية

وقال مكتب الكاظمي في بيان له، إن الاخير "استقبل جمعا من شيوخ العموم لعشائر محافظة ذي قار ووجهائها وأكد لهم أن ذي قار تمثل نموذجًا للمحافظة المعطاءة، التي لم يتوقف أبناؤها عن بذل أرواحهم لحماية العراق بأكمله ومواجهة الإرهاب في كل الجبهات".وأضاف الكاظمي "لقد حان الوقت لوقف المعاناة، والتفكير في بناء ذي قار وخدمة أهاليها الكرام، وهذا يحتم علينا التعاون والصبر لتحقيق ما نصبو إليه، ورغم أن ليس هناك من حلول سحرية، إلّا أن الحكومة عازمة على مواجهة التحدّيات والانتقال الى مرحلة البناء والتنمية رغم كل الصعوبات، فذي قار محافظة نفتخر بها وننتمي إليها".ووجه الكاظمي الأجهزة المعنية، بـ"سرعة إنجاز المتلكئ من المشاريع الخدمية في المحافظة، وإعطاء الأولوية لمشروع المستشفى التركي وافتتاحه بأسرع وقت"، مؤكدا "سعي الحكومة الإستثنائي الى إقامة مشاريع كبرى في مجال استثمار النفط والغاز في ذي قار، عبر شركات اجنبية، سيكون لها وقع إيجابي على توفير فرص العمل وتنمية الحياة الإقتصادية في المحافظة".كما وجه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بـ"وضع خطّة خدمية عاجلة، لأجل تقديم الخدمات البلدية لمدينة الناصرية وعموم أقضية ونواحي المحافظة، ووجه الأجهزة الأمنية في المحافظة بـ"التدقيق في تنفيذ أوامر القبض، وما يتعلق منها بدعاوى الحق الخاص وجرائم القتل".