نائب عن الفتح: تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء

عد النائب عن تحالف الفتح حامد عباس الموسوي، اليوم الثلاثاء، تحفظ اتحاد القوى العراقية على دعوات المصادقة على إعدامات الارهابيين بأنه طعنة نجلاء للقضاء العراقي الوطني.



وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "بيان اتحاد القوى العراقية المتحفظ على دعوات نيابية وشعبية للمصادقة على اعدامات الارهابيين طعنة نجلاء لقضائنا العراقي الوطني وبكائية مقيتة على إرهاب قذر قتل شعبنا العراقي في كل مكان ابان سيطرة تنظيم داعش على محافظاتنا"، مشيراً إلى أنه "بمثابة نسف وتدمير لوحدة العراقيين ووئامهم الوطني ضد داعش وجرائمه وحربهم الوطنية له".

وأضاف، أن "البيان كان دفاعاً قبيحاً عن هذا التنظيم القذر وتشجيع واحياء له من جديد خصوصاً ان داعش بدأ بنشاطه الاجرامي من جديد في بعض المناطق مع بروز مشروع دولي اقليمي لزعزعة الوضع الامني في المحافظات الغربية والعاصمة بغداد لاثبات عجز القوات الامنية العراقية لضبط الامن وايجاد مبررات ومطالبات لتكريس الوجود الامريكي على الارض العراقية وتوسيع مهامه"، محذراً من "التلاعب بهذا بالامر واستخدامه بحجة الدفاع عن المكون السني".

وأشار الموسوي إلى، أن "المكون السني ما نال من سياسيهم إلا الخراب والدمار بسبب تغطيتهم ودفاعهم وشرعنتهم للارهاب بكل مسمياته عبر السنوات الماضية"، بحسب تعبيره.